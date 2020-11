Homem vai parar na cadeia após tentar bater em ex-companheira em Manaus

Na manhã desta terça-feira (17), a Polícia Civil prendeu um homem de 29 anos, por descumprir medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, uma mulher de 26 anos. A ação policial ocorreu na rua Branco e Silva, bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a delegada Ivone Azevedo, titular da Delegacia da Mulher da Zona Sul, o suspeito já havia sido preso em flagrante no dia 8 de agosto, deste ano, por ter cometido os crimes de lesão corporal e injúria contra a vítima. Na ocasião, a polícia solicitou medida protetiva em benefício da mesma, que foi concedida pela Justiça.

“Mesmo com a ordem judicial em vigor, o indivíduo insistia em se aproximar da ex-companheira, inclusive para agredi-la e injuriá-la. Após desrespeitar reiteradamente a medida protetiva, nós ingressamos com o mandado de prisão em nome do infrator”, afirmou a autoridade policial.

O suspeito foi indiciado pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, em seguida, será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.