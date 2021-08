Homem troca carro avaliado em R$ 70 mil por R$ 200 em cocaína

No início deste ano, o homem repassou uma Saveiro para pagar uma dívida de R$ 5 mil com um traficante.

De acordo com a polícia, o caso ocorreu em Jataí (GO). O veículo pertencia à esposa do homem. Esse é o segundo veículo entregue pelo mesmo usuário a traficantes e recuperado pelos policiais.

Um homem, que era usuário de drogas, entregou um carro avaliado em R$ 70 mil para traficantes em troca de R$ 200 em cocaína. As informações são do Uol e foram divulgadas nesta sexta-feira (20).

