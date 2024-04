Homem tenta tirar a própria vida após matar ex-mulher a facadas em Carauari

Manaus/AM - Um homem de 34 anos tentou se matar após assassinar a ex-mulher a facadas, neste domingo (07), no município de Carauari, no interior do Amazonas.

A polícia foi acionada e ao chegar na residência do casal, a vítima foi encontrada de bruços no chão e o suspeito estava tentando se matar com a mesma faca que matou a ex-mulher.

O homem foi encaminhado para um hospital da cidade, mas o estado de saúde dele não foi divulgado.

A Polícia Civil deve investigar o crime.