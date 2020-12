Homem tenta fugir da PM, mas é capturado e agredido por populares em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 24 anos foi preso com drogas e uma arma no bairro Alvorada 3, na zona Centro-Oeste, na tarde dessa terça-feira (8). Ele ainda foi perseguido e espancado por moradores do bairro.

Segundo a Força Tática, a equipe estava realizando patrulhamento de rotina por volta das 15h30, quando avistou dois homens em atitude suspeita em um carro modelo Gol de cor vermelha. Os policiais se aproximaram e ao tentarem abordadas a dupla, um dos homens fugiu e saiu correndo por cima dos telhados das casas.

Durante a fuga o suspeito teria tirado um revólver da cintura e arremessado em uma casa. No percurso, ele foi alcançado por alguns populares e apanhou bastante. Ao ser preso, ele contou que guardava drogas em casa e levou a polícia até o endereço.

O suspeito foi conduzido ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, onde recebeu cuidados médicos, e a seguir foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Na unidade foi verificado ainda que ele já possuía outras passagens pelos mesmos crimes.