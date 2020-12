Homem é encontrado amarrado no porta-malas de carro em Manaus

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo foi encontrado dentro do porta-malas do próprio carro na manhã desta quarta-feira (9), na rua Gustavo Sampaio, bairro Aparecida.

Populares acharam a vítima amarrada se debatendo no veículo. O homem contou a polícia que quatro homens o abordaram na Feira do Santo Antônio, na Zona Oeste. Lá eles o amarraram, o colocaram no porta-malas e rodaram por vários bairros fazendo assaltos com o veículo.

Após algumas horas, o abandonaram no bairro Aparecida. O motorista foi resgatado e seguiu para a delegacia para registrar o caso. Ele teve a renda e o celular levados pelo grupo.