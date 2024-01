Homem tem perna dilacerada durante tiroteio no Santo Agostinho

Segundo a polícia, um grupo criminoso rival ao atuante daquela região, teria chegado na rua Projetada IV, e começado a atirar em pessoas que estavam em uma área de intenso tráfico de drogas, deixando um dos homens com a perna dilacerada após levar um tiro com uma arma de grosso calibre.

Manaus/AM - Um jovem que não teve o nome divulgado, teve a perna dilacerada durante um tiroteio nesta segunda-feira (29), no bairro do Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus.

