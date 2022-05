Homem suspeito de assaltar visitantes dentro de cemitérios é preso no Amazonas

Pessoas que costumavam praticar esportes na Avenida do Turismo, também eram alvos fáceis para o bando. As investigações continuam para identificar e prender os demais membros da organização criminosa.

A prisão ocorreu nessa quarta-feira (4), no município de Manacapuru, onde o suspeito estava escondido. Ele é o terceiro preso do caso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.