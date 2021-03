Homem se passa por cliente e assalta escritório de advocacia no Amazonas

Manaus/AM - Um homem, vestido com uniforme de mototaxista, se passou por cliente e assaltou um escritório de advocacia, em Manacapuru, interior do Amazonas. Ele contou com ajuda de outro homem que o esperava do lado de fora.

As câmeras de segurança do local flagraram o momento em que o homem aguarda do lado de fora enquanto o comparsa entra no escritório. Em seguida, aparece uma funcionária tentando fugir, mas ela é impedida por um dos suspeitos. A mulher é jogada ao chão e a dupla também leva o celular e a bolsa da vítima. Após o crime, os homens fogem a pé.

A polícia investiga o caso.