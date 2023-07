Homem sai para comprar almoço e desaparece em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), busca informações sobre o paradeiro de Francivaldo Candido Pinheiro, 34, que desapareceu no dia 23 de julho deste ano, no bairro do São José, Zona Leste de Manaus.

Familiares disseram para a polícia que Francivaldo saiu de casa avisando que iria comprar almoço, mas não retornou e nem deu informações.

Da última vez que foi visto, trajava blusa preta, bermuda jeans e boné azul.

A PC-AM solicita a quem saiba a localização de Francivaldo, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).