Homem que matou venezuelano com facada no pescoço em briga de bar é preso em Manaus

Manaus/AM- Paulo Roberto Oliveira Cantanhede, 39, foi preso ontem (7), por assassinar o venezuelano Daniel José Gutierrez, que tinha 42 anos, em agosto do ano passado durante uma briga de bar no conjunto dos industriários, no bairro Coroado, na zona Leste de Manaus.



De acordo com a delegada Déborah Barreiros, adjunta da DEHS, o fato aconteceu após a vítima desconfiar que Paulo Roberto teria furtado seu aparelho celular. Eles iniciaram uma discussão, ocasião em que o acusado tirou uma faca de sua mochila e desferiu um golpe no pescoço de Daniel.



“Daniel chegou a ser socorrido e levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no dia 1° de setembro de 2021. Na época do crime, chegamos a fazer buscas pelo autor, porém, o mesmo mudou de endereço e local de trabalho”, explicou Deborah.



A equipe de polícia conseguiu localizar e prender o assassino na rua Penetração, no bairro São José Operário, na mesma zona do crime. Ele responderá pelo crime de homicídio e será encaminhado à audiência de custódia.

