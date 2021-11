Homem que matou mulher estrangulada e jogou corpo na rua em Manaus é condenado pela Justiça

De acordo com informações da Polícia Militar no ano do crime, Salmo informou em depoimento que Hellem foi chamada para realizar o serviço de acompanhante, mas, em certo momento, o homem desconfiou que ela tinha roubado dinheiro de sua carteira. A vítima negou e os dois acabaram entrando em discussão, momento em que ele aplicou o golpe de "mata leão" na mulher.

Manaus/AM- Salmo Lopes de Oliveira foi condenado a 17 anos de reclusão pela morte de Hellem Cristina Almeida de Araújo. O crime aconteceu na madrugada do dia 23 de Março de 2017, na casa dele na rua Bem-Te-Vi, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

