Homem que matou amigo durante briga após bebedeira em festa é preso no Amazonas

“Nós tomamos conhecimento do fato após a população deter Alan, em razão do cometimento do crime. De imediato fomos ao local para efetuar a prisão. A comunidade estava agitada devido à morte de José. Assim que chegamos na localidade, demos voz de prisão ao autor”, disse. Alan vai responder por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

“Em depoimento, Alan relatou que a vítima havia consumido cocaína, tipo oxi, e estava dizendo que iria matar alguém. No caminho, José achou uma faca e colocou na cintura. O infrator ficou receoso e começou a monitorar as atitudes da vítima, que, em determinado momento, puxou a faca e tentou matar o autor”, explicou.

Manaus/AM - Alan Bitencourth Menezes, de 21 anos, foi preso neste domingo (7), pelo homicídio de José Rodrigues de Souza, que tinha 50 anos, conhecido como “Tita”. O crime ocorreu na manhã do mesmo dia, na comunidade Terra Presa, em Manicoré, interior do Amazonas.

