Homem que fingia ser adolescente na internet para estuprar meninas no Amazonas é preso

Manaus/AM - Uma operação da Polícia Civil prendeu Francisco Hedilberto Santos de Oliveira, 54, suspeito de estuprar ao menos três adolescentes em Manaus, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.

A prisão do homem ocorreu nesta quinta-feira (18), em um barraco no Beco Esperança, no Conjunto Riacho Doce, na zona norte de Manaus. A polícia afirma que ele tinha ao menos seis endereços diferentes e que o barraco também era usado como boca de fumo.

Segundo a polícia, Francisco atraía as vítimas por meio de perfis falsos nas redes sociais, onde fingia ser um garoto.

“Ele criou perfis falsos nas redes sociais e também contas falsas no WhatsApp, onde ele se passava por um adolescente de 14 anos. Ele dispara diversas mensagens para perfis de várias meninas da idade dela. Algumas correspondiam às mensagens e iniciavam conversas que duravam meses”, diz o delegado Antônio Rondon.

Nesse período, Francisco ganhava a confiança delas e descobria informações pessoais como endereço, nome do pai, nome da mãe e outras.

Em seguida, ele ia até as residências e atacava as meninas. O caso mais recente ocorreu em meados de setembro de 2023, no município de Rio Preto da Eva e teve como vítima uma menina de 12 anos.

O homem foi até a casa dela, onde também funciona um bar, e avisou que estava no local. Como à vítima não o reconheceu, ele a atraiu para banheiro do estabelecimento e consumou o estupro.

“Ele se deslocou de Manaus para a zona rural do município de Rio Preto da Eva, é uma ramal, uma área distante, de difícil acesso e ele foi com esse intuito. Essa premeditação demonstra que esse criminoso tem uma compulsão sexual”.

Antes do estupro, o homem ficou escondido em uma taberna perto do sítio onde ela morava e monitorou a vítima durante todo o dia até o momento do ataque.

“Ele mandava mensagens dizendo: Vem aqui fora pra eu te fazer uma surpresa, eu estou aqui próximo da sua casa. Acreditando que ele era o adolescente com quem ela conversava, ela saiu da casa”.

Depois do crime, Francisco ainda mandou uma mensagem para a criança, por meio do WhatsApp falso. “Ele mandou mensagem perguntando: E aí você gostou de ontem? Eu adorei. Foi aí que ela ligou os fatos e descobriu que era aquele homem de 54 anos era com quem falava com ela nas redes sociais”.

Ele ainda ameaçou a criança e sua família de morte e pedia que ela enviasse fotos íntimas para ele. Com medo, a menina passou meses passou enviando os arquivos que Francisco pedia até não aguentar mais.

Conforme o delegado, apavorada, a vítima contou tudo à uma pedagoga da escola em que estuda. A mulher denunciou o caso. Francisco foi descoberto após a polícia rastrear os números dos telefones usados por ele e as contas dos perfis fakes.

Francisco já responde por dois Inquéritos policiais pelo mesmo crime, sendo um em Manaus, em 2019, contra uma garota da mesma idade e outro em Presidente Figueiredo, contra uma vítima de 13 anos.

Ao ser preso, ele ainda tentou esconder celulares e perguntou a polícia por qual vítima ele estava sendo acusado. Para o delegado, o homem é estuprador em série e pode ter feito muitas outras vítimas.

Ele pede que as vítimas denunciem e que os pais redobrem o cuidado com quem os filhos conversam nas redes sociais e no telefone.