Homem que distribuía maconha em sacos de açaí é preso em Manaus

Após uma série de questionamentos, o indivíduo confessou que colocava porções de drogas dentro dos sacos de açaí e os despachava no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, com vários destinos pelo Brasil. Ele demonstrou voluntariamente o modo de embalo, congelamento e armazenamento dos ilícitos.

Militares da Força tática afirmaram que viram o homem andando com uma caixa de isopor, quando decidiram abordá-lo. Ao inspecionar o conteúdo da caixa, foi visto se tratar de pacotes de açaí. Ao ser perguntado o que seria feito com o material, o homem informou que o açaí seria enviado para o estado de São Paulo, o que levantou maiores suspeitas.

Manaus/AM - A polícia conseguiu prender nesta quarta-feira (17), um homem de 36 anos, que embalava drogas em sacos de açaí e despachados para várias cidades do país. A detenção ocorreu no bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

