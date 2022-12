Homem que decapitou jovem também matou adolescente de 15 anos em Manaus, diz PC

Manaus/AM – A polícia confirmou na manhã de hoje (7), que Messias Ferreira de Oliveira, 37, preso por mandar decapitar Sândalo Rebouças, 19, também é suspeito de torturar e matar a adolescente de 15 anos, Loriane Roque da Costa, também no bairro Colônia Antônio Aleixo.

Loriane foi sequestrada e encontrada morta boiando no Lago do Aleixo, no dia 7 de fevereiro deste ano. A vítima foi achada por um pescador. Na ocasião, os peritos atestaram que foi brutalmente torturada e executada com tiros e facadas pelo corpo.

“A Loriane estava sendo acusada de ser uma espécie de ‘leva-traz’ para uma outra facção criminosa. Ela estava sendo acusada de ter entregue dois moradores do bairro Colônia que foram mortos em outro bairro. E da mesma maneira que o Sândalo, ela foi levada até na frente do Messias e julgada. Ele foi uma das pessoas que participou do tribunal do crime e a sentença que ela recebeu foi a morte”, diz Débora.

Para a polícia, a prisão de Messias é uma das mais importantes do caso de Sândalo e Loriane porque até aqui, apesar do histórico assustador, o homem não tinha ficha criminal registrada e agora teve a prisão decretada por dois crimes bárbaros.

“É uma prisão muito importante porque até então, ele não tinha outras passagens e agora nós temos a prisão por dois homicídios ocorridos em momentos distintos”, afirma Débora.

A polícia segue com as investigações e agora espera encontrar mais rápido os demais envolvidos nos dois crimes, já que Messias está disposto a colaborar.