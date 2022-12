Homem que assaltava casas no Amazonas e no Mato Grosso é preso na rodoviária de Manaus

Manaus/AM - Raphael Correa Aleixo, 39, foi preso na rodoviária de Manaus, no bairro Flores, enquanto tentava fugir para outro estado. Ele era procurado por por diversos crimes como roubos a residências praticados tanto no Amazonas quanto no Mato Grosso.

No momento da prisão, ele tentou usar um documento falso que pertencia a uma vítima. De acordo com o delegado Edgar Moura, o homem é perigos e já foi condenado a 13 anos de prisão no Mato Grosso, além de responder a diversos processos.

“No momento da abordagem, o autor apresentou um Registro Geral (RG) falso, que pertencia a uma de suas vítimas, na tentativa de ludibriar os policiais, e também foi preso em flagrante por isso. Ele é um indivíduo de alta periculosidade, tendo em vista que só no 23° DIP, já responde a quatro procedimentos de furtos qualificados pela destruição de obstáculo à subtração da coisa”, esclareceu o titular.

Raphael também responde a procedimentos em outras delegacias de Manaus, totalizando cerca de 10 furtos já identificados, além dos crimes praticados no Mato Grosso.

“Esse homem realizou uma série de furtos qualificados, onde ele pedia apoio de taxistas e motoristas de aplicativo para cometer os crimes. Ele arrombava as casas utilizando uma chave de fenda e um alicate de pressão, para furtar os objetos das casas, situadas no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul”, relatou Edgar Moura.

Com o criminoso, foram encontradas moedas estrangeiras, como euro, libra esterlina, dólares americanos e canadianos. Também foram apreendidas bijuterias, relógios de pulso, acessórios fotográficos e de vestuário, além de equipamentos eletrônicos, ferramentas e outros materiais.

Raphael responderá por furto qualificado e será encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.