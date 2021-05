Homem preso por atacar filha em Manaus diz ser da Al-Qaeda

A mulher e a filha do suspeito receberam apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas para Pronto-Socorro João Lúcio e Joãozinho, onde receberam atendimento médico. Elas foram liberadas e estão prestando depoimento neste momento na Depca, onde o caso é investigado.

De acordo com o tenente Leandro Carvalho, da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mãe da criança foi uma heroína ao se meter na frente da filha para protegê-la dos ataques. “A mãe impediu que o pai fizesse algo pior com uma criança. Ela segurou firme a faca, foi ferida, mas conseguiu salvar a vida da sua filha. Em seguida, quando chegamos, nós conseguimos mobilizar o o Wosigton. E ele mesmo disse que estava sob efeito de entorpecentes”, explicou ao ressaltar que o homem estava completamente descontrolado.

