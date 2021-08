Homem não aceita fim do relacionamento e é preso após ameaçar ex-namorada em Manaus

Manaus/AM - Um homem, de 24 anos, foi preso, nesta terça-feira (24), na rua Amazonas, bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. A prisão ocorreu por descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça cometida contra ex-namorada, uma jovem de 18 anos.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da Especializada, a vítima teve um relacionamento de dois anos e três meses com o suspeito, e estavam separados há cinco meses. ”O homem não aceitava o fim do relacionamento e, na última terça-feira (17), por meio de um aplicativo de mensagens, ele enviou áudio ameaçando a vítima, e, também, fotos portando arma de fogo, para amedrontá-la”, explicou a autoridade.



Diante dos fatos, foi solicitado o mandado de prisão do homem, que foi expedido no dia 23 de agosto deste ano, pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da Central de Plantão Criminal da Comarca de Manaus. Ele irá responder por descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça. Após a realização do exame de corpo de delito, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.