Homem morto na Praia Dourada foi metralhado com mais de 38 tiros; veja fotos

Além de TH, um outro homem que estava com ele, e que ainda não foi identificado, também foi baleado e socorrido para um hospital. No entanto, o estado de saúde dele não foi divulgado.

Durante a perícia no local, os policiais encontrada uma arma de fogo carregada dentro do carro em que o homem usaria para deixar o local quando foi encurralado e executado pelos criminosos.

Manaus/AM - Thiago Lima dos Santos, conhecido como como ‘TH da zona Leste’, foi morto com 38 tiros pelo corpo, é o que aponta a perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil (PC-AM). O crime ocorreu na noite desta quinta-feira (24), na Estrada da Praia Dourada, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

