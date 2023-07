Homem morto na festa de aniversário do sogro era ex-PM foragido em Manaus

Na ocasião, Alex e outros cinco homens, renderam o motorista do caminhão e o colocaram no porta-malas de um carro que prestava serviços para uma secretaria da Prefeitura de Manaus.

O homem era foragido e procurado pela Polícia Civil por suspeita de participar do roubo de uma carga de 10 toneladas de cassiterita. O crime ocorreu na véspera de natal, em dezembro do ano passado.

Manaus/AM - O homem executado a tiros na frente de casa durante a festa de aniversário do sogro, na noite desse sábado (22), no bairro Cidade de Deus, era o ex-policial militar, Alex Sarmento Melo, de 33 anos.

