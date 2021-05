Homem morre em hospital após ser baleado com amigos em Manaus

Ele estava internado no Hospital João Lúcio, junto com dois homens que também foram feridos no ataque, todos estão em estado grave.

Manaus/AM - Alexsandro Leal Freitas morreu após ser baleado durate o ataque de um grupo de criminosos na rua da Caimbés no bairro Cidade do Leste, morreu na noite dessa quarta-feira (5).

