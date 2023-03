Homem morre degolado em Manaus; bilhete macabro é encontrado junto ao corpo

De acordo com a Polícia Militar, moradores das proximidades relataram que o local é um terreno baldio, que fica no final do beco, e quando estavam transitando acabaram encontrando o corpo do homem, que aparenta ter entre 50 e 60 anos. Ele estava degolado e com um bilhete macabro junto ao corpo: “morreu porque foi jack”.

Manaus/AM - Um homem foi encontrado morto na noite deste domingo (26), no beco Hércules, acesso pela Avenida Rio Negro, no bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.