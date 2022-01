Homem morre após balear PM em Manaus

Manaus/AM - Um homem morreu na madrugada desta segunda-feira (3), após atirar em dois policiais no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Segundo a polícia, o tiroteio ocorreu na rua Anador, no momento em que PMs faziam patrulhamento na área. Eles foram recebidos à bala por um grupo de criminosos fortemente armados. Um dos policiais recebeu um tiro no peito, mas não ficou ferido porque estava usando colete. O outro foi atingido na coxa e precisou ser levado ao hospital, ele permanece internado, mas não corre risco de morte. Um dos criminosos também foi baleado e foi a óbito, os demais conseguiram fugir.

