Cinco dias após fuga em massa, mais 3 detentos escapam da cadeia em Coari

Manaus/AM - Marcos Castilho, Janderson Cardoso de Souza e Luan Victor de Souza Amaral fugiram da Unidade Prisional de Coari, na madrugada desta segunda-feira (3). O trio seguiu o exemplo dos 10 detentos que escaparam da mesma unidade prisional na última quinta-feira (30), e escalou usando “teresas”. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), assim que a fuga foi detectada, o policiamento no município foi reforçado para recapturar os fugitivos. Contudo, até agora, eles não foram encontrados. Vale lembrar, que da fuga ocorrida na semana passada, apenas 6 dos 10 detentos foram recapturados, 4 seguem escondidos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.