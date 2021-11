Homem morre ao ser esfaqueado na frente de amigos no Amazonas

Manaus/AM - Um homem identificado como Marcelo Oliveira, morreu na noite desse domingo (7), ao ser esfaqueado no bairro Jardim Adriana, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Testemunhas relataram à polícia que Marcelo estava em uma rua do bairro com outros três amigos, quando um desconhecido surgiu e o atacou desferindo várias facadas na região da barriga dele.

O homem foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade, mas morreu minutos depois. Populares revoltados com o crime se armaram com facas e pedaços de madeira e saíram em busca do assassino que foi apontado como um andarilho da região.

A procura durou horas, mas o suspeito não foi encontrado. Marcelo deixa uma filha de apenas 11 meses de idade.