Homem leva tiro no peito ao se negar a baixar volume de som em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Fabrício Cruz, de 33 anos, permanece em estado grave no hospital e pronto socorro Platão Araújo, após ter sido baleado durante uma discussão por volume de som no carro. O caso aconteceu na comunidade Santa Bárbara, no bairro do Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações, a Fabrício estava consumindo bebida alcoólica dentro de seu veículo, estacionado na rua Salva de Marajó, quando o ocupante de outro veículo ordenou que ele diminuísse o volume. Fabrício teria se negado e os homens teriam passado a se agredir verbalmente.

O suspeito saiu da rua, mas teria voltado com uma arma caseira e atingido com um tiro, o tórax dia vítima, que foi levada com urgência para o Platão Araújo, também na Zona Leste, onde passa por procedimento cirúrgicos.

A polícia faz buscas pelo suspeito. O caso deve ser investigado.