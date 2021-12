Homem leva terçadada na orelha durante discussão familiar em Manaus

Manaus/AM - Enderson de Almeida sofreu uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (18), na rua Platina, do bairro do Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Segundo informações, após uma discussão entre dois familiares, um deles pegou um terçado e tentou partir a cabeça de Enderson, que se virou para não ser atingido, mas acabou tendo parte da orelha decepada. Ele foi socorrido e levado para o hospital Platão Araújo, onde passa por procedimento cirúrgico. A polícia faz buscas pelo suspeito, que mora na mesma casa que Enderson.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.