Homem é executado ao retornar para bairro onde morava em Manaus

Manaus/ AM - Um homem identificado como Noel Machado, foi executado na noite deste sábado (18), na rua Santa Luzia, do bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus. De acordo com informações repassadas para a Polícia Militar, Noel foi até o bairro onde morava visitar familiares, mas acabou perseguido e assassinado com um tiro na cabeça, na frente de uma lanchonete, para onde havia corrido com objetivo de escapar dos pistoleiros. O local foi isolado pela polícia, que acionou o Instituto Médico Legal (IML), para fazer a remoção. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável por elucidar o crime.

