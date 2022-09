Homem invade escola e tenta degolar auxiliar de serviços gerais

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), disse que solidariza com a funcionária terceirizada, e que a escola possui sistema de segurança com monitoramento por câmeras de vídeo e vigilante, que estava presente na unidade no momento, mas que, infelizmente, não foi possível evitar o ocorrido

A auxiliar de serviços gerais Adriana do Nascimento, de 35 anos, foi atacada pelo ex-companheiro dentro de uma escola na tarde desta quarta-feira (14), em Rio Branco, no Acre.

