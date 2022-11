Homem invade drogaria e agride funcionárias durante assalto em Manaus, veja vídeo

O vídeo do assalto foi entregue à polícia e deve ser usado para identificar e prender o autor do crime.

O homem perguntou pelos celulares das vítimas e chegou a apalpar a funcionária à procura do aparelho. Em seguida, ele pegou toda a renda do caixa, cerca de R$ 150, e ainda agrediu a farmacêutica empurrando a mulher para cima da colega e obrigando as vítimas a deitarem no chão.

