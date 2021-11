Homem incendeia casa com esposa e filhos dentro no Amazonas

Manaus/AM - Um homem ateou fogo em uma casa com a própria esposa e três filhos pequenos dentro, nesse domingo (14), no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Na ocasião, o homem perseguiu e tentou matar a mulher a golpes de terçado, mas ela correu e se trancou em um dos cômodos com os filhos.

Endiabrado, o homem decidiu então queimar a casa com toda a família dentro. As crianças começaram a gritar e foram socorridas com a mãe por vizinhos.

O acusado fugiu e não foi encontrado até o momento. Na delegacia, a mulher contou que o homem teria abusado da filha de sete anos.