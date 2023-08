Homem finge ser pai de adolescente ao ser flagrado por estupro em Manaus

Segundo a polícia, sempre que a mãe da vítima saía para trabalhar, ele ia para a kitnet onde as duas moravam e mantinha relações sexuais com a garota.

No momento da prisão, o homem chegou a abrir a porta seminu e tentou se passar por pai da vítima. O criminoso era amigo da família e mantinha um relacionamento às escondidas com a menor.

