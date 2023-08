Grupo suspeito de roubar embarcações é preso com submetralhadora no Amazonas

Manaus/AM - Seis homens, com idades entre 19 e 25 anos, foram presos por suspeita de envolvimento de praticar roubos a embarcações em Itacoatiara, no interior do Amazonas. Com os suspeitos a polícia apreendeu três armas, dentre elas uma submetralhadora e um bote de alumínio com motor de 15HP.

As prisões ocorreram após a polícia receber informações sobre um grupo suspeito que estava reunido em um flutuante próximo à rua Álvaro França, no bairro Centenário, armado e com planos de roubar balsas carregadas de combustíveis.

Durante as buscas, as equipes da operação Hórus conseguiram localizar os suspeitos, que, ao perceberem a presença dos policiais, pularam no rio na tentativa de fuga, mas acabaram sendo capturados.

Com os suspeitos os policiais apreenderam dois revólveres calibre 38, uma submetralhadora de fabricação caseira calibre 9 milímetros, uma embarcação tipo bote de alumínio e um motor 15 HP. Com a prisão, a polícia estima ter causado danos de R$50 mil ao crime.

Todos os suspeitos foram encaminhados à 2ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Conforme a delegada Mary Anne Trovão, eles serão acusados de associação criminosa armada, porte irregular de arma de fogo de uso restrito e permitido, além de posse irregular de munições.