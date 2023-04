Homem ejacula na perna de passageira de ônibus e acaba preso em Manaus

A mulher contou que estava com uma amiga que viu o esperma na perna dela. "A minha amiga estava sentada à frente e eu estava em pé. Eu fui pra próxima dela e ela viu na minha perna. Ela me puxou e começou a gritar para não deixarem ele sair", relatou.

Segundo a mulher, o caso aconteceu quando ele estava indo para casa. "Estava voltando do trabalho na linha 641, estava em pé e esse rapaz se aproximou do meu lado. Eu não desconfiei de nada, mas achei estranho porque ele estava muito próximo e não estava tão lotado assim. Eu percebi que ele estava com o casaco dele escondendo a parte da frente", explicou.

