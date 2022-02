Homem é torturado e tem braço quebrado no Ramal do Brasileirinho, em Manaus

Na noite desta quinta (17), o corpo de um homem foi encontrado no ramal com o dedo decepado .

A vítima estava no km 3, em frente a substação de energia, com vários hematomas pelo corpo e o braço direito quebrado. Ele foi encaminhado para o Platão Araújo e não há informações sobre seu estado de saúde.

Manaus/AM - Um homem identificado como Manoel Santos, 53 anos, foi encontrado amarrado na manhã desta sexta-feira (18) no ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste. Ele foi resgatado com vida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.