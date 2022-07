Homem é procurado suspeito de matar mulher a facadas em Manaus

Manaus/AM - Natan de Melo Furtado, 33, está sendo procurado pela polícia suspeito de matar a facadas uma mulher identificada como Leonor Maria do Nascimento da Silva, que tinha 57 anos. O crime aconteceu na casa da vítima na rua Correia Júnior, no bairro Raiz, na zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o assassinato ocorreu na madrugada do dia 22 de junho de ano. Na ocasião, a filha de Leonor chegava em casa do trabalho quando encontrou sua mãe morta com diversos golpes de faca. A vítima estava com uma tesoura na mão.

“Ao longo das investigações, constatamos que Natan era o autor do crime. Além disso, foi verificado que ele é suspeito de ter praticado outros dois feminicídios contra mulheres no município de Boca do Acre e encontra-se foragido”, disse a delegada Marília Campello, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A polícia pede que quem tiver informações sobre a localização de Nata, deve entrar em contato pelo número (92) 98118-9535, o disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, assegurou Marília Campello. O caso segue sendo investigado para descobrir a motivação do crime.

