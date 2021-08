Homem é preso vendendo celulares roubados em feira do Manoa, em Manaus

Os policiais fizeram contato com proprietários dos celulares, sendo dois homens, de 43 e 36 anos, e uma mulher de 35, que compareceram no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para onde o suspeito foi levado juntamente com o material apreendido. Eles reconheceram o indivíduo como sendo autor do roubo de seus aparelhos celulares tomados em assalto.

Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante patrulhamento pelo conjunto, foram informados por populares sobre a ação suspeita do indivíduo, que tentava vender os aparelhos sem documentação legal. Os policiais iniciaram buscas pelo suspeito, que foi identificado e abordado, sendo encontrados com ele oito celulares de várias marcas e modelos, sem qualquer documentação.

Manaus/AM - Um homem de 23 anos foi detido, nesta quinta-feira (19), tentando vender celulares roubados na Feira Municipal e Comunitária do Conjunto Manoa, no bairro Cidade Nova, zona Norte.

