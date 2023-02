Homem é preso suspeito de matar mulher no Amazonas

Manaus/AM - Renan dos Santos Pereira Neto, 26, foi preso pelo homicídio de Mara Nascimento Fernandes, que tinha 44 anos. O crime ocorreu na segunda-feira (30), em Parintins.

Renan foi localizado e preso em uma área de mata de Parintins, e também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. De acordo com o delegado Adilson Cunha, titular da unidade policial, na noite domingo (29), houve um roubo na casa de um empresário da cidade, ocasião em que três autores armados adentraram a residência dele, no momento que ele entrava com o seu veículo na garagem.

“No dia seguinte, provavelmente em retaliação ao roubo, dois indivíduos, um deles sendo o Renan, foram à residência de um dos suspeitos do roubo e efetuaram disparos em sua direção, mas este saiu correndo para dentro do imóvel, momento em que sua mãe Mara saiu para ver o que acontecia e acabou sendo atingida. Ela ainda foi socorrida a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito”, detalhou o delegado.

Conforme a autoridade policial, as investigações iniciaram logo após o crime e foi possível identificar Renan como um dos autores. Segundo Cunha, o indivíduo já possui duas passagens por homicídio. “Iniciamos as diligências e conseguimos localizá-lo em um barraco em uma área de mata. Ele confessou o delito”, disse o titular.

O delegado destacou, ainda, que um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para identificar os demais envolvidos no crime, inclusive, o mandante. Bem como, investigar os autores do roubo a casa do empresário.

Procedimentos

Renan responderá por homicídio e tráfico de drogas. Ele passará por audiência de custódia, e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.