Homem é preso suspeito de matar capitão de navio no Amazonas; Vítima foi comida por peixes

Manaus/AM - João Carlos Oliveira da Silva, de 57 anos, foi preso na nesta terça-feira (26), em Manaus, suspeito de matar um idoso de 68 anos, que era capitão do navio em que eles trabalhavam no município de Borba em 2019.

O corpo do homem foi encontrado no dia 6 de setembro no rio do município. Na ocasião, a vítima já tinha sido devorada pelos peixes.

Segundo o delegado Daniel Antony, no dia do crime, João e a vítima tiveram uma discussão e ele se armou com um machado para tentar matar o capitão.

“Por conta de uma briga o João teria corrido atrás da vítima com um machado e no intento de se defender, de não ser atingido, ele se jogou dentro da água. E a partir daí ele não foi mais localizado na hora, só foi achado dias depois, já consumido pelos animais”, detalha Daniel.

O delegado conta que não se sabe o motivo da briga, mas João confessou que tentou matar o capitão. O acusado foi preso em cumprimento de um mandado judicial e deve permanecer à disposição da Justiça.