Foragido tem perna dilacerada em acidente durante perseguição policial em Manaus

Manaus/AM – Um foragido da Justiça, identificado apenas como “Dudu”, 26, teve a perna dilacerada ao sofrer um acidente gravíssimo durante uma perseguição policial na manhã desta quarta-feira (27), na rua Rubi, no bairro Nova Floresta, na zona Leste.

Conforme informações repassadas pelo tenente Rogério Santos, da 14° Cicom, a ocorrência teve início com a denúncia de populares de que o suspeito estava fazendo arrastões no bairro.

“A gente recebeu a informação de que estava tendo um arrastão envolvendo uma moto preta sem placa. Em determinado momento, as nossas guarnições conseguiram ver a moto aqui no Nova Floresta, tentaram fazer a abordagem, mas ele fugiu. Na segunda tentativa visualizaram ele, mas o perderam novamente”, explica o tenente.

O policial conta que durante as buscas, uma das viaturas se deparou com a motocicleta vindo na direção do veículo, completamente desgovernada.

É que o piloto já tinha colidido com outro carro e estava gravemente ferido na perna. O suspeito foi arremessado do veículo contra a viatura e precisou ser socorrido às pressas por conta do membro que estava esfacelado.

O Samu foi acionado e encaminhou o homem ao hospital. Porém, antes de ser levado, os PMs descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto e estava foragido.

Por conta da situação e da grande perda de sangue, o acusado não pode ser revistado para saber se ele estava armado ou tinha objetos roubados. Dudu foi encaminhado ao Hospital Platão Araújo.