Homem é preso suspeito de falsificar documentos para criminosos em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 23 anos, identificado como Walber Vieira Cabral, foi preso no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, nesta quinta-feira (17), suspeito de falsificação de documento público e particular para criminosos.

As investigações iniciaram após as equipes policiais terem recebido informações de que o homem estava falsificando documentos para criminosos. Durante revista na residência, localizada na rua Charlotte, realizada com a autorização do proprietário do imóvel, os policiais encontraram dentro do quarto de Walber, filho do proprietário, vários documentos falsificados.

Foram apreendidos, ainda, um computador, uma impressora, uma tela de computador, carteiras e cartões falsificados. “No computador dele, tem carteira de identidade, carteira de habilitação, de mercados locais e muitos outros documentos”, afirmou o secretário-executivo da Seaop, coronel César Andrade.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao 6º DIP. De acordo com o delegado Ericson Tavares, o suspeito foi autuado pelos crimes de falsificação de documento público e particular.

Com informações da assessoria.