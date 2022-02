Homem é preso suspeito de cometer assaltos em bairros de Manaus

Por meio de denúncias, a polícia localizou o procurado na rua Wolfando Nogueira, no bairro Ouro Verde. Durante a abordagem, o homem resistiu à prisão e entrou em luta corporal com a equipe policial. Ele foi encaminhado para uma delegacia.

De acordo com informações da polícia, o homem estava sendo procurado suspeito de cometer os crimes em bairros como Aleixo, Japiim e Petrópolis, com o apoio de um comparsa.

