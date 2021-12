Homem é preso por vender objetos de federação esportiva em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 34 anos foi preso pela receptação de equipamentos esportivos que haviam sido furtados de uma federação esportiva, localizada no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul da cidade. De acordo com o delegado Denis Pinho homem, estava praticando voleibol no bairro Ponta Negra, ocasião em que foi abordado por um indivíduo, até o momento não identificado, que pediu para que ele vendesse os materiais, entre eles: dez bolas, cinco marcadores de quadra e uma rede. “O indivíduo disse que caso ele aceitasse vender os equipamentos, repartiriam o lucro da venda, ocasião em que ele aceitou a proposta”, disse o delegado. Segundo a autoridade policial, o infrator conseguiu realizar a venda de oito bolas, por R$ 300 cada uma, em um site de compra e venda. Pinho informou que após a venda ser realizada, o valor foi dividido entre eles. O suspeito irá responder por receptação. Na delegacia, foi arbitrada fiança no valor de R$ 3 mil, e, após o pagamento ter sido efetuado, o homem foi liberado para responder ao processo em liberdade.

