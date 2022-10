Homem é preso por estuprar amiga adolescente da filha em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 32 anos foi preso nesta quarta-feira (19), em cumprimento a mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável contra uma adolescente, que na época dos fatos tinha 13 anos. O crime ocorreu em 2020, no bairro Lago Azul, zona norte da capital.

A titular da Depca, delegada Joyce Coelho, informou que as diligências iniciaram naquele mesmo ano, após a vítima comparecer na delegacia para formalizar a denúncia e registrar um Boletim de Ocorrência (BO) contra o indivíduo.

“Durante atendimento com uma das psicólogas, a vítima relatou que o homem era pai de sua amiga do colégio, e também que já havia frequentado sua casa. Ela contou ainda que o infrator entrava em contato com ela via aplicativo de mensagens instantâneas e mandava lanches para ela durante a noite”, disse Joyce.

Conforme a autoridade policial, na ocasião do delito, o autor ligou para a adolescente e pediu a ela para encontrá-lo em uma esquina. Na sequência, ele a levou para a casa dele, onde praticou os abusos.

“Já em fase judicial, esse ano, o homem descumpriu por diversas vezes medidas protetivas estabelecidas pela Justiça, momento em que foi representado à Justiça pelo mandado de prisão em nome do infrator. A ordem judicial foi decretada no dia 12 de setembro deste ano, pelo juízes Luiz Augusto Araújo Diniz Guedes de Oliveira e Articlina Oliveira Guimarães, da 2ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes”, explicou a delegada.

Diligências

As equipes da Depca realizaram diversas diligências a fim de localizar o indivíduo, porém ele já havia mudado de endereço. Ele foi preso nesta quarta no momento em que compareceu na sede da especializada, no conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável. Ele será levado para audiência de custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça.