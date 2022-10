Criminosos que usavam 'Chapolin' para furtar objetos de carros são presos em Manaus

Com os bandidos, a polícia apreendeu vários objetos furtados e uma arma com munições. Os suspeitos foram encaminhados para o 1º DIP.

De acordo com informações da polícia, a equipe foi acionada nesta semana por pessoas que foram vítimas dos bandidos no estacionamento do Amazonas Shopping. Um valor de R$ 30 mil e um notebook foram levados por eles, que também cometeram outros furtos no mesmo local. Os suspeitos conseguiram fugir.

