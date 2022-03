Homem é preso por agredir os próprios pais e atear fogo na casa deles no Amazonas

Manaus/AM - Wellington da Fonseca Moura, de 22 anos, foi preso após agredir fisicamente e ameaçar os próprios pais. O crime ocorreu no último domingo (20), em São Sebastião do Uatumã, interior do Amazonas.

De acordo com policiais lotados na 44ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) , as equipes foram acionadas após receberem informações de que um jovem estava agredindo fisicamente sua mãe com um motosserra.

Segundo as informações, o infrator estava sob efeitos de entorpecentes, e teria quebrado a televisão da casa onde morava, furado os pneus de uma motocicleta de seus pais e vendido a bateria do veículo e, posteriormente, ateado fogo no imóvel.

As equipes policiais foram ao endereço e avistaram Wellington ameaçando agredir seus pais, com a finalidade de conseguir dinheiro para uso de entorpecentes. No momento da abordagem, ele estava em posse de uma arma branca e tentou reagir, porém, foi preso.

Procedimentos – Wellington foi conduzido à unidade policial e autuado por agressão. Ele ficará custodiado na 44ª DIP, onde permanecerá custodiado, à disposição do Poder Judiciário.