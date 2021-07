Homem é preso paquerando 'novinha' com moto roubada em Manaus

Em razão do fato, o condutor foi encaminhado, juntamente com a moto apreendida, ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Os policiais que atenderam à ocorrência informaram que, durante patrulhamento na zona norte, por volta das 14h15, avistaram, na rua Louro Aritur, um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda CG Titan 150, preta, placas JWV 1251. Foi feita abordagem e revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após verificação da placa do veículo, os policiais constataram que a mesma estava com restrição de roubo.

Nesta quarta-feira (30), Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), detiveram um homem, 37, e apreenderam uma motocicleta com restrição de roubo, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.