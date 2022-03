Homem é preso enquanto pulava muro após assalto em escola de Manaus

Segundo a polícia, um viatura foi parada por alunos relatando que dois homens haviam promovido roubos na Escola Alfredo Fernandez. No local, os policiais avistaram os suspeitos pulando o muro e conseguiram deter um deles. Com o homem foi encontrada uma bolsa vermelha contendo porções de oxi. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

