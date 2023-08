Homem é preso em Manaus por receptar produtos comprados em golpe do pagamento falso

“Na residência de Marseille, encontramos um aparelho celular Xiaomi Poco X5 com registro de perda, e um vídeo game avaliado em R$ 1,5 mil, comprado a partir de um estelionato aplicado também com comprovante falso, foi apreendida em uma empresa de encomendas pela nossa equipe policial”, disse.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu em flagrante, nesta terça-feira (15/08), Marseille Evangelista Holanda dos Santos Gonzaga, 28, por receptação de produtos adquiridos pela internet. A prisão ocorreu na rua Violeta, bairro Tancredo Neves, zona leste.

