Homem é preso em Jutaí com drogas avaliadas em cerca de R$ 295 mil

Manaus/AM - Rosileisson Araújo, de 33 anos, foi preso no município de Jutaí, no interior do Amazonas. Ele estava com drogas avaliadas em aproximadamente R$ 295 mil, uma arma de fogo e R$ 1 mil em dinheiro.

De acordo com o delegado Renato Ferraz, da 56ª DIP, a operação ocorreu na quinta-feira (15/05) e foi fundamental para o enfrentamento à criminalidade na região. No entanto, o caso foi divulgado somente neste sábado (17).

“Durante a ação, foram apreendidas, na residência do suspeito, grandes porções de drogas, sendo 22 tabletes de maconha do tipo skunk, um tablete de cocaína e três porções de haxixe, além de uma balança de precisão, relógios, diversos aparelhos celulares, R$ 1 mil em espécie e um revólver calibre 32”, relatou o delegado.

Segundo Ferraz, todo o material apreendido é oriundo do tráfico de entorpecentes. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, após representação da autoridade policial, garantindo a manutenção da custódia do suspeito enquanto as investigações continuam.

A ação reforça o compromisso da Polícia Civil do Amazonas, em parceria com as demais forças de segurança pública, no combate ao tráfico de drogas no município de Jutaí.

O indivíduo permanecerá à disposição do Poder Judiciário.